Mutirão de limpeza do Rio Taquari ocorre neste sábado

A 11º edição do Viva o Taquari Vivo, com apoio da Prefeitura Municipal de Lajeado, será realizada neste sábado (25), a partir das 7h30min, no Porto dos Bruder. Organizado pela ONG Parceiros Voluntários, a ação tem o objetivo de realizar a coleta de resíduos e lixo nas margens e dentro do Rio Taquari. Haverá atividades recreativas e de educação ambiental, por meio das equipes de Educação Ambiental da Secretaria do Meio-Ambiente e da Secretaria da Educação. Também haverá pintura com uso de tintas naturais, distribuição de cartilhas e sacolas de câmbio para carros.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos também participará com retroescavadeiras e caminhões para auxiliar no recolhimento do lixo e destinação do material coletado. Quem quiser participar como voluntário deve fazer um cadastro simples, que deverá ser enviado para o e-mail parceirosvoluntarios@acilajeado.org.br ou entregue no dia da ação aos representantes da comissão organizadora.

Caso as condições do clima possam prejudicar a ação ou a segurança dos voluntários, a atividade será transferida, e o aviso será feito pelos meios de comunicação.

Dicas da organização sobre o que vestir:

– Camiseta confortável e, se possível de manga longa, para proteção contra picada de insetos

– Boné ou chapéu para proteger a cabeça do sol

– Sapatos confortáveis e de fácil limpeza, se possível impermeáveis

– Calças como jeans compridos são seguros e evitam picadas de insetos e alergias

– Se entrar em alguma embarcação, atente para o uso de colete salva-vidas: o equipamento é obrigatório para quem for para a água.

Texto: Ascom Lajeado