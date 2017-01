“Nas férias, Vale oferece opções mais econômicas”, confira todas elas no artigo da turismóloga Lizeli Bergamaschi

O destino preferido dos turistas no verão é a praia. Mas para quem chegou a este período com problemas financeiros e sem férias, a alternativa pode estar aqui na região. Locais para descansar, sem pesar no bolso, não faltam.

A oferta de empreendimentos focados no veraneio tem ampliado na região. Principalmente para quem deseja ter um ou dois dias de descanso. Percebo também que aqueles já existentes estão investindo para bem receber os turistas.

Públicos ou privados, todos dão a possibilidade de apreciar paisagens naturais e sossegar, nem que seja por um curto período. O contato direto com a natureza, com trilhas, banhos de cascata e rios também são atrativos em comum.

Pelo caminho, é possível conhecer agroindústrias e conferir as delícias gastronômicas. Sinalização e acessos asfaltados são algumas das facilidades garantidas pelos municípios que investem no turismo. As diferenças estão relacionadas à hospedagem, alimentação, oferta de passeios e outras atividades, como esportes radicais.

Enquanto alguns podem optar apenas por um espaço para fazer churrasco e acampar, outros têm ainda a possibilidade de alugar um quarto, comer em restaurantes e se refrescar nas piscinas. A escolha da melhor opção dependerá de quanto o turista poderá investir na viagem, e qual o conforto desejado.

As alternativas são inúmeras, basta escolher. Independente disso, é uma oportunidade de as pessoas conhecerem o que temos aqui.

PLANEJE SEU PASSEIO – algumas dicas importantes:

Antes de partir, sugiro que o turista busque detalhes sobre o destino. Entre em contato com os estabelecimentos para verificar horários e dias de funcionamento. Além de somar custos com combustível, pedágios, entradas, alimentação e hospedagem.

Mais informações sobre os pontos turísticos da região podem ser conferidas no site da Amturvales. Na página, há detalhes sobre as rotas, os roteiros, os eventos que podem ser visitados e os serviços que podem ser utilizados, com telefones de empreendimentos, formas de chegar, além de indicações de restaurantes e hotéis.

Nesse artigo, indico alguns atrativos e espaços ideais para fugir do calor, para deitar numa rede e curtir com a família, momentos de muita alegria e diversão.

PARQUE DENARDI, em DOIS LAJEADOS

Há piscinas, restaurante, cancha de bocha e campo de futebol 7. Oferece diversos passeios, dentre eles, pedalinho, toro e castelo labirinto. O local está aberto ao público nas sextas, sábados, domingos e feriados. Terças, quartas e quintas somente via agendamento. Todos os detalhes e valores podem ser conferidos no site parquedenardi.com.br

VALE AVENTURA, em COLINAS

É um conjunto de ambientes instalados em Colinas. Há uma casa de hóspedes, no centro, onde os frequentadores podem fazer passeios com a família. Já no Espaço Retiro e Espaço Zen, em Linha Roncadorzinho, é possível tomar banho de piscina e conhecer paisagens naturais. No Retiro, também há local para hospedagem, preparo ou apenas consumo de refeições. Quem desfrutar do serviço ainda pode praticar esportes aquáticos no Rio Taquari. Todos os detalhes e valores podem ser conferidos no facebook.com/valeaventuravt

VIADUTO 13, em VESPASIANO CORRÊA

Para quem gosta de caminhar, e não teme altura, o V13 é uma opção. Construído pelo Exército, o viaduto tem 509 de extensão e 143 metros de altura. No local, são realizados esportes radicais como rapel. Turistas aproveitam o Rio Guaporé, nos pés da construção, para praticar raffting. Próximo há opções para alimentação. Todos os detalhes e valores podem ser conferidos no facebook.com/v13adventure

LAGOA DA HARMONIA, em TEUTÔNIA

A Lagoa da Harmonia tem amplo espaço de sombra para descanso e churrasqueiras durante os sete dias da semana. Ainda oferta chalés e apartamentos, mediante reserva, com café incluído. O espaço ainda conta com restaurante e lancheria. Trilhas são oferecidas sem cobrança. Todos os detalhes e valores podem ser conferidos no site lagoadaharmonia.com.br/lagoa/

LAGOA DA GARIBALDI, em ENCANTADO

Administrada pelo município, a Lagoa da Garibaldi tem um hectare para acampamento. Há chuveiros, churrasqueiras, água potável e energia elétrica. O banho na lagoa não é permitido. As suas belezas naturais são um convite à visitação para desfrutar bons momentos ao ar livre. Não há cobrança de taxa para entrada ou permanência no local.

PARAÍSO DAS PEDRAS, em NOVA BRÉSCIA

O empreendimento está localizado na Linha Estefânia, é um lugar especial em meio a natureza, que oferece uma deliciosa gastronomia, uma área de lazer para praticar esportes, e muitos encantos naturais que podem ser apreciados através das trilhas, banhos de cascata. Também oferece quartos para hospedagem e espaço para a realização de eventos. Todos os detalhes e valores podem ser conferidos no facebook.com/NB.ParaisoDasPedras

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!! Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga