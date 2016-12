Natal na Praça tem show com Os Serranos nesta sexta-feira

O Natal na Praça 2016, em Estrela, tem como grande atração, nesta sexta-feira (23.12), show com Os Serranos. Com quase 50 anos de história, o conjunto apresenta-se no Parque Princesa do Vale, a partir das 21h30min. O conjunto surgiu em 1968, na cidade de Bom Jesus. Em 1972, já como Os Serranos, gravou seu primeiro LP – Nostalgia Gaúcha.

Sua discografia é composta por 29 discos inéditos, sendo um dos conjuntos que mais vende discos no seu gênero no país. Entre suas conquistas estão três discos de ouro: Isto é…Os Serranos, Bandeira dos Fortes e Os Serranos interpretam sucessos gaúchos. Em 2009 e 2013 foram indicados ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música de raízes brasileiras. Possuem ainda dois DVDs.

Antes do show com Os Serranos sobrem ao palco, às 20h, Lucas Piccinini e Tiago Kisrt, uma dupla atuante na música regional desde julho de 2013. Lucas Piccinini é da cidade de Santa Bárbara do Sul, e atua na música desde os 14 anos como violonista nos mais variados festivais e rodeios artísticos pelo sul do Brasil. Tiago Kirst é de Estrela, atua na música desde os 18 anos, como intérprete. Após o show da dupla haverá apresentação do Presépio Gaudério, que e encenado desde 2005. A produção é do CTG Estrela do Rio grande e conta com mais de 50 atores, todos voluntários. O Presépio Gaudério promete emocionar o público com o verdadeiro espírito natalino.

Texto: Paulo Ricardo Schneider/Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Divulgação