Natal nas Águas 2017 está confirmado

Já está definida a equipe de Coordenação que organizará o Natal nas Águas em Bom Retiro do Sul. A edição deste ano será de 02 à 23 de dezembro, com várias programações em pontos diferentes da cidade. O encerramento será no dia 23, com a tradicional programação na Barragem Eclusa.

Na Coordenação Geral está Rodrigo Rodrigues, atual Coordenador de Projetos da Prefeitura e na Supervisão de Ornamentações ficará Nilza Schmitd de Paula. A equipe estará organizando ornamentação, calendário, organização dos eventos e o lançamento de concursos e gincana que terá sua divulgação na mídia nos próximos dias.

Abertura

A programação completa do Natal nas Águas 2017 será lançada e devidamente divulgada nos próximos dias, mas a organização já avisa que no dia 02 de dezembro, o município terá a abertura oficial com a recepção da Rota Turística dos Vales, denominada ‘’Rota a Jornada dos Reis Magos’’.

A decoração em vários pontos da cidade iniciará no dia 27 de novembro. Para isso é necessária a doação de garrafas Pet de 2 litros, caixas de papelão, caixas de Madeiras (estilo fruteira) e bicicletas velhas (não é necessário possuir os pneus e o banco). Também serão aceitos carrinhos de mão de ferro ou madeira, luzes e enfeites de natal.

As doações podem ser realizadas na Secretaria de Obras (bairro San Diego), no Gabinete da Primeira Dama (junto ao Centro Administrativo) e na secretaria do Parque Municipal Pôr do Sol. As decorações iniciam no Parque Pôr do Sol, passam por Figueiras, pela Rótula da Rodoviária, Praça Tancredo Neves, Escadaria da Corsan até a Rótula em frente a Prefeitura Municipal.

Voluntários

As pessoas que querem trabalhar de forma voluntária em atividades como pinturas, recortes e etc, podem procurar a comissão organizadora. A Administração Municipal pede a colaboração dos munícipes para fiscalizar e ajudar a cuidar das ornamentações e denunciar qualquer tipo de vandalismo.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul