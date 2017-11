Natal nas Águas inicia no dia 02 de dezembro

Na tarde da quarta-feira (1º) a Administração Municipal de Bom Retiro do Sul anunciou oficialmente a programação do Natal nas Águas 2017. A cerimônia de lançamento aconteceu no Auditório Egon Harry Lipp, junto ao Centro Administrativo, e contou com a presença da imprensa regional, autoridades e público em geral.

O Natal nas Águas é o principal evento natalino da cidade de Bom Retiro do Sul e um dos maiores e mais visitados da região dos vales. Em 2017, o Natal nas Águas, chega a sua 11ª edição.

Neste ano terá uma programação estendida, iniciando no dia 02 e se encerrando no dia 23 de dezembro. O dia principal será em 23 de dezembro, como local, a Barragem Eclusa, o principal ponto turístico de Bom Retiro do Sul.

Neste dia de encerramento além da chegada do Papai Noel e o tradicional Show de Fogos, teremos outras três atrações. O grandioso espetáculo com o Grupo Tholl, DJ Karine Larré e Show Nacional com a dupla sertaneja Hugo e Tiago.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul