Natal no Coração lança o Concurso de Decoração Natalina

Os preparativos para o Natal já iniciaram em Lajeado. Além do município decorar ruas e pontos estratégicos da cidade, desde a segunda-feira (13) a comunidade está convidada a decorar a parte externa de sua casa, apartamento ou estabelecimento comercial. O Concurso de Decoração Natalina faz parte do “Natal no Coração”, marca da programação natalina de Lajeado, e é uma realização da Prefeitura Municipal de Lajeado, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Agricultura (Sedetag).

O Concurso de Decoração Natalina será dividido em duas categorias: imóveis residenciais (casas e prédios) e imóveis comerciais (vitrines e fechadas de lojas e empresas). O material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante. Para o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Douglas Sandri, o projeto tem o objetivo de fazer com que a comunidade participe do Natal em Lajeado e trazer alegria a cidade.

“Queremos resgatar esta tradição. Famílias poderão decorar os pátios de suas casas ou as fachadas dos apartamentos e trazer um clima de felicidade para a nossa cidade. Já os comerciantes poderão ter mais um atrativo para a sua empresa durante esta época. Queremos ver Lajeado repleta de luzes, guirlandas, árvores de natal e o que mais a criatividade permitir”, disse Douglas Sandri.

COMO PARTICIPAR DO CONCURSO

Inscrições:

– De 13 de novembro a 15 de dezembro

– Valor: inscrições gratuita

– Link do formulário: MailScanner has detected definite fraud in the website at “goo.gl”. Do not trust this website: https://goo.gl/SvjBKU

– Os interessados devem preencher um formulário disponível no site da prefeitura, onde deverão informar endereço de e-mail, nome completo, endereço com indicação de ponto de referência, telefone, categoria e anexar de 3 a 5 fotos, demonstrando a totalidade da decoração de sua residência ou estabelecimento. Para fazer a inscrição, é necessário informar um e-mail do tipo g-mail (o mesmo da plataforma de incrições) ou, se não tiver, é preciso criar um;

– A inscrição estará confirmada somente depois de o participante receber uma confirmação pelo endereço de e-mail informado, que deve ser impressa e guardada, pois servirá como comprovante

– Como regra do concurso, a decoração de Natal deverá permanecer montada pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2017.

As categorias:

– Imóveis residenciais (casas e prédios)

– Imóveis comerciais (vitrines e fechadas de lojas e empresas)

As três etapas:

– Primeira etapa: após as inscrições, a comissão julgadora realizará uma pré-seleção, escolhendo 15 participantes de cada categoria

– Segunda etapa: a comissão julgadora realizará uma avaliação presencial dos participantes classificados, atribuindo uma nota de 0 a 100, de acordo com os quesitos de criatividade, mensagem, beleza e iluminação. Serão selecionados 5 participantes em cada categoria para a próxima fase.

– Terceira etapa: os 5 classificados em cada categoria participarão da final, que será realizada por votação popular, através do Facebook da Prefeitura de Lajeado.

Premiação:

Os vencedores do Concurso de Decoração da categoria Residências e Edifícios receberão um prêmio em dinheiro. A Categoria Comércio receberá um Certificado de Reconhecimento.

Para residência/edifícios: Para comércio:

1º lugar: R$ 3.000 1º lugar: Certificado de Reconhecimento

2º lugar: R$ 2.000 2º lugar: Certificado de Reconhecimento

3º lugar: R$ 1.000 3º lugar: Certificado de Reconhecimento”

Informações:

Demais informações e dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone (51) 3982-1242.

Outras atrações do Natal no Coração:

Casa do Noel – A Casa do Noel ficará instalada no segundo andar da Casa de Cultura de Lajeado onde ficará a residência do personagem mais famoso da época natalina. A casa será aberta à visitação a partir do dia 30/11, com um evento especial, e os horários de visita serão divulgados previamente. A concepção e execução da casa está sendo feita por um grupo de arquitetas parceiras, que são Cátia Berteli, Cristiane Bergesch, Evelise Ribeiro, Katia Eckert e apoio do Sebrae, com Vera Azevedo, e parceria das empresas Docile, de pintura Santa Cor, decoradora Vera Meyer e empresa Pintura a Jato.

Rústica de Natal – No dia 16 de dezembro ocorre a 28ª corrida Rústica de Natal. Haverá percursos adulto (3km, 5km e 10km), infanto-juvenil (300m, 500m e 800m), Kangoo (3km), caminhada orientada (3km) e caminhada kids (800m). A largada ocorre em frente à Casa de Cultura, no Centro da cidade, às 19h para a categoria infantil e às 20h para a categoria adulto.As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site www.sprinta.com.br/lgoe, até o dia 6 de dezembro. Informações pelo e-mail: secel.esporte@gmail.com

Árvores Natalinas e decoração da cidade – Entidades e empresas do município foram convidadas a decorar 26 árvores de Natal com 3 metros de altura que serão instaladas ao longo da Avenida Senador Alberto Pasqualini. Outras 6 árvores serão enfeitadas pelos Projetos Vida do município e ficarão na Praça da Matriz, que também estará iluminada e decorada. A Rua Júlio de Castilhos já recebeu a instalação de arcos metálicos, que receberão decoração especial nas próximas semanas. Ainda, será feita uma ação com os funcionários públicos municipais para criarem um item de decoração com a sua família para decorar a árvore que ficará no Largo da Prefeitura.

Programação Cultural – Diversas atividades culturais serão realizadas no município para festejar o Natal, com apresentações musicais, de dança, canto e outras. Os shows acontecerão nas noites de quartas-feiras a domingos, a partir de 30/11. Para o dia da abertura da programação do Natal no Coração, já está confirmada a participação do grupo Voice In, que faz apresentações musicais cantando à capela e com as vozes substituindo instrumentos musicais.

Caravana de Natal – Em parceria com empresas do município, nos quatro domingos que antecedem o Natal (26/11, 03/12, 10/12 e 17/12) ocorrerão caravanas com caminhões iluminados. Já confirmaram participação as empresas Fruki, Florestal, Sorvebom, STR e Charrua. Outras empresas estão avaliando a possibilidade de participar.

Programação do CDL – Além da programação do município, a CDL Lajeado já começou a sua promoção Lajeado Brilha, que estimula a comunidade a fazer suas compras de Natal no município, o que reverte em benefício dos comerciantes locais e também da própria cidade, com a geração de impostos. Haverá sorteio de prêmios em dinheiro entre os consumidores cadastrados. No dia 25/11, a CDL terá a sua Chegada do Papai Noel, junto à Avenida Piraí, que contará com apresentações artísticas, atividades para crianças e a chegada do Bom Velhinho, que é sempre uma grande surpresa. Outro atrativo são os passeios com o Cedelinho. O tradicional veículo de passeio voltará a circular pelas principais ruas da cidade, passando pelos pontos de interesse do município e servindo como diversão para as famílias no mês de dezembro. A saída está prevista para acontecer junto à Casa de Cultura.

Texto: Ascom Lajeado