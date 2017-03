Negócios em Pauta debate fluxo de caixa

Fluxo de caixa é o tema a ser abordado durante o segundo workshop do projeto Negócios em Pauta. Promovido pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat), em parceria com o Jornal A Hora, o evento acontece no dia 29 de março, a partir das 19h, na Câmara Municipal de Vereadores de Estrela (R. Dr. Tostes, 51 – Centro). O professor e pró-reitor de Administração da Univates, Oto Roberto Moerschbaecher, é o convidado da noite e debaterá com contadores, empresários e empreendedores sobre formas de manter a saúde financeira das organizações.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail negociosempauta@sincovat.com.br ou pelo telefone (51) 3709.2798. A participação é gratuita e deve estar associada a uma empresa ou entidade. O cronograma do Negócios em Pauta segue até janeiro de 2018, discutindo temas relacionados à gestão e empreendedorismo. O projeto conta com o apoio de Sescon-RS, Univates/Crie, Sebrae, Capital Verde, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Vale do Taquari e Governo de Lajeado.

Texto: Ascom Sincovat