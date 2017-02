Negócios em Pauta promove debates e palestras sobre gestão e empreendedorismo

Um evento para promover o potencial do Vale do Taquari e estimular a integração da classe empresarial. Assim se resume o Negócios em Pauta, um projeto desenvolvido pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat), em parceria com o jornal A Hora, que objetiva despertar a percepção sobre a importância da qualificação na administração das empresas. Com atividades direcionadas a empreendedores de pequeno e médio portes, o cronograma inicia em fevereiro deste ano e encerra em janeiro de 2018, abrangendo temas relacionados à gestão e empreendedorismo.

A proposta envolve a realização de 12 workshops em sete cidades da base territorial do sindicato – Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Taquari, Guaporé e Teutônia. Através de debates de problemáticas inerentes à gestão, como planejamento tributário, educação financeira, fluxo de caixa, gestão de pessoas e plano de marketing, os participantes serão convidados a contribuírem com relato de experiências e troca de informações. A programação inicia com o workshop “Planejamento Estratégico: como definir as diretrizes organizacionais em um cenário de múltiplas crises e incertezas?”, que acontece no dia 22 de fevereiro, na sede do Sincovat (Rua Venceslau Brás, 55 – Lajeado), a partir das 19h30min. O ingresso é gratuito e cada empresa pode inscrever, no máximo, dois representantes.

O projeto também contempla o Fórum Estadual de Gestão e Empreendedorismo, confirmado para o dia 27 de setembro, das 8h às 18h, no Centro Cultural Univates. Dispondo de vagas para 1.200 empresários, ele apresentará palestrantes de renome nacional, que já estão em tratativa com os organizadores. O evento integra a Semana Acadêmica de Gestão e Empreendedorismo da Univates e faz parte da grade de eventos técnicos da Construmóbil 2017.

O Negócios em Pauta tem o apoio de Sescon-RS, Univates/Crie, Sebrae, Capital Verde, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Vale do Taquari e Governo de Lajeado.

Fonte: Ass. de Imprensa do Sincovat