NFG entrega premiação do 3° sorteio Municipal

O programa NFG sorteou mais dois prêmios de R$ 500 para os inscritos no programa em Roca Sales. Os sortudos da vez foram Itacir Antônio Erthal e Júlia Wirtti Fussieger, que receberam a premiação das mãos do prefeito Amilton Fontana e do Grupo de Educação Fiscal, representado por Camila Hünning, Iara Klein e o mascote Fofisco.

Até o final do ano ocorrem mais três sorteios apenas para os inscritos do município, além dos sorteios estaduais. Para participar basta se registrar no site do NFG e cadastrar o CPF no ato das compras.

Texto: Ascom Roca Sales