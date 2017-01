No artigo de hoje a Turismóloga Diuly Mähler faz uma avaliação de 2016

O ano chegou ao fim, hora de parar, refletir e planejar as ações para o outro ano que se inicia. 2016 foi um ano de conquistas importantes para o projeto Caminho das Cascatas. Os esforços da equipe estiveram focados na divulgação do roteiro através de passeios promocionais, da criação de site e página em rede social, e formatação de diferentes passeios com a inclusão de novos pontos de visitação.

Em um dos primeiros passeios promocionais do ano tivemos a presença de jornalistas do grupo RBS, o que nos rendeu duas matérias na Zero Hora e a gravação do quadro #partiuRS do programa Jornal do Almoço, projetando o Caminho das Cascatas a nível estadual e atraindo a atenção de mais pessoas.

Conquistamos o primeiro lugar no Prêmio Boas Práticas, categoria Turismo, da FAMURS, que reconhece práticas bem sucedidas por prefeituras em onze diferentes áreas, concorrendo com outros municípios do Estado. Foi também um ano em que os empreendedores do roteiro se empenharam muito, participando de capacitações e consultorias, investindo no seu aperfeiçoamento e melhorando os empreendimentos em termos de estrutura, recepção e outros aspectos, o que contribui ainda mais para a consolidação do Caminho das Cascatas.

Essas ações nos possibilitaram aumentar o número de turistas e a permanência deles nos municípios, pois muitos têm vindo um dia antes, ocupando a hotelaria e os serviços de alimentação. Outro fator importante é que essas pessoas têm retornado aos locais em ocasiões diferentes, trazendo familiares ou amigos.

Encerrando bem o ano de 2016, foi ao ar pela Rede Globo no dia 24 de dezembro o quadro #PartiuFérias do programa Como Será? que destacou as atividades realizadas na Cascata do Moinho, no município de Progresso, e do quadro Um Lugar no Vale da TV Informativo na Cascata de Colônia Jardim, dois importantes ponto de visitação do Caminho das Cascatas.

A expectativa para 2017 é de um ano de muito trabalho, de novos desafios e de parcerias importantes que irão nos auxiliar a desenvolver ainda mais o turismo na Região dos Vales. Feliz 2017 pra todos nós.

Diuly Mähler – Turismóloga com ênfase em hotelaria.