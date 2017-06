No dia do Moranguinho produtores recebem mudas

O escritório municipal da Emater-RS/Ascar, em parceria com a prefeitura, através da Secretaria Municipal da Agricultura, realizou na quarta-feira, dia 31 de maio, a entrega de 2.450 mudas de moranguinho, variedade Chandler, para mais de 70 produtores.

Durante o encontro, realizado na Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito Sandro Herrmann falou da importância de cada família cultivar seu canteiro de moranguinhos. “A cultura pode ser uma alternativa de produção das famílias, agregando renda à propriedade rural”, sustentou. O coordenador da Secretaria da Agricultura, Marco Rohr exlanou sobre as atividades da pasta e principalmente sobre a campanha da aftosa, que atingiu 100% de vacinação do rebanho bovino de Colinas.

Em seguida, foram prestadas orientações técnicas de preparo do solo, plantio, locais de cultivo e distribuição de um folder explicativo com a técnica da Emater, Lídia Dhein, que orientou a produtividade do morangueiro. Segundo a especialista, quando bem conduzido e adubado, chega a produzir até um quilo por planta. O moranguinho é uma planta exigente quanto ao solo, só produzindo bem se satisfeita as suas exigências. “Solos ricos em matéria orgânica, potássio, fósforo e nitrogênio, com umidade regular e constante, bem ensolarados são as exigências da cultura. Deve-se acrescentar ao solo, se este não os tiver em quantidades satisfatórias, os seguintes adubos e fertilizantes, por metro quadrado: 5 kg de dejetos bovinos ou suínos ou aves, bem curtidos; 40 gramas de superfosfato; 30 gramas de cloreto de potássio; e 150 gramas de calcário

Lídia ainda orientou sobre o florescimento. “Quando os moranguinhos começarem a florescer é aconselhável forrar o terreno em torno das plantas com uma camada de casca de arroz, folhas de bananeira ou outro material similar. Com vistas a se eliminar o efeito das ervas daninhas e evitar o contato dos frutos com a terra, pode-se usar sobre o canteiro um plástico escuro, no qual se faz pequenos furos nas distâncias de 30cm, indicadas para a plantação”, reforçou.

Dicas:

– Não use irrigação por aspersão, use somente irrigação por gotejamento. A irrigação por aspersão provoca o surgimento de inúmeras doenças. A irrigação por gotejamento é mais barata para instalar e exige menor quantidade de água. No trabalho de irrigação, evite o encharcamento do solo.

– No caso de surgimento de pragas e doenças, procure orientação técnica, não use agrotóxicos ou produtos inadequados à esta cultura, eles poderão ser prejudiciais à saúde do consumidor.

– Evite plantar o moranguinho próximo de feijão-vagem, tomate, pimentão ou pepino. Estas culturas transmitem doenças e ácaros para o moranguinho.

– É muito importante fazer seguidamente a limpeza das plantas, retirada de folhas secas, velhas e com manchas foliares. Esta prática evita doenças, aumenta a vida útil da planta e prolonga a produção.

Texto: Ascom Colinas