No sorteio de junho da Campanha Mãos Dadas com a Saúde, moradora do Bairro Canabarro é contemplada

No sorteio da Campanha Mãos Dadas com a Saúde referente ao mês de junho a contemplada foi Iracema Bastian Marques, residente no Bairro Canabarro, em Teutônia, premiada com um vale-presente das Lojas Certel.

A campanha é realizada numa parceria entre o Hospital Ouro Branco (HOB), de Teutônia, e a Certel Energia. Arrecada mensalmente cerca de R$ 7,3 mil por meio das doações espontâneas de associados da cooperativa, debitadas nas faturas de energia elétrica, englobando em torno de 1,5 mil contribuintes da microrregião abrangida pelo hospital. Para saber mais, contate a recepção do HOB pelo fone (51) 3762-1222 ou diretamente com a Certel.

Texto: Ascom HOB