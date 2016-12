Noite principal do Natal Açoriano em Terra Gaúcha apresenta encenações, orquestra e show tradicionalista em sua 25º edição

A Lagoa Armênia, em Taquari, recebeu novamente no último domingo, dia 18 de dezembro, as atrações que marcam anualmente a noite principal do Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Já em sua 25º edição, o evento deste ano não teve o mesmo número de atrações e shows nacionais como os que abrilhantaram os últimos três anos da programação. Com orçamento menor devido às dificuldades enfrentadas pelo município com a crise que afeta todo o país, em 2016 o evento procurou dar destaque aos talentos locais.

Na abertura da noite, o prefeito Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco, subiu ao palco acompanhado da Corte do 25º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, do deputado federal Afonso Motta, do vice-prefeito André Brito, de secretários e de vereadores. Em sua fala, ressaltou as dificuldades enfrentadas para a realização do evento deste ano. “Foi e está sendo um ano muito difícil para todos nós, mas cada um de vocês merece essa encenação, o show de fogos, a orquestra, o show do Eraci Rocha, e todo o brilhantismo que tem o Natal Açoriano para Taquari e para toda a região”, afirmou.

O prefeito ainda ressaltou as obras que estão em andamento, como a pavimentação da Estrada de Aterrados, prometeu boas notícias para área de geração de empregos para janeiro de 2017 e aproveitou para chamar a atenção para a situação do hospital de Taquari, o Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev). Acompanhado do diretor do Isev, Vinícius Lange, e do responsável técnico do hospital, João Carlos Dilli, Maneco falou sobre o atraso dos repasses do Governo do Estado e do Governo Federal e convocou a comunidade para participar da campanha “Doe Energia, Ajude a Manter Essa Luz Acesa”, que arrecadará doações para o hospital através das contas de energia da RGE Sul e Certaja Energia.

“O município repassa por mês R$ 200 mil para o hospital e vamos auxiliar com mais R$ 100 mil agora em dezembro para garantir o funcionamento do Isev nesta situação de crise. É justamente nesses momentos de crises que temos que nos unir e definirmos o que é prioridade para todos nós, por isso convocamos vocês para participarem dessa campanha e nos ajudarem a manter o hospital nesse momento de recessão”, convocou Maneco.

Passado o momento de reflexão e convocação, o prefeito salientou a qualidade das apresentações programadas para a sequência quando a cultura, a música e a dança invadiram a Lagoa Armênia. Como tradicionalmente acontece, as encenações que mesclam a história de Taquari, a cultura açoriana e gaúcha com a apresentação do Presépio Vivo abriram as atrações da noite. Neste ano, a comunidade da localidade de Júlio de Castilhos ficou responsável pela criação e direção da encenação.

As apresentações foram comandadas por uma sala de aula montada na Lagoa Armênia. A professora narrava os conteúdos e as histórias ganhavam vida ao redor dos alunos com os indígenas e os grupos culturais do Instituto Cultural e Artístico (ICA) Raízes, do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Pelego Branco e da Alma Xirú representando o povo açoriano e a cultura gaúcha e taquariense.

Com elenco reunido acompanhando o nascimento do menino Jesus, a encenação foi encerrada com o show pirotécnico que encantou o público de mais de cinco mil pessoas por dez minutos de muitas cores e luzes na Lagoa Armênia. Logo na sequência, a Orquestra Villa-Lobos, da Lomba do Pinheiro de Porto Alegre, assumiu o comando da festa apresentando canções natalinas e músicas de seu repertório conduzido por um grupo artístico de 40 adolescentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heitor Villa-Lobos.

O taquariense Eraci Rocha ficou com a responsabilidade de encerrar a noite no Palco/Barco Tia Helena com um show recheado de clássicos tradicionalistas. Com a turnê “Pra Matar Saudade”, o músico tem se apresentado na região com financiamento do Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura e do projeto Pró-Cultura.

O 25º Natal Açoriano em Terra Gaúcha conta com patrocínio do Governo do Estado, através da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), e com apoio de Adama, Combustíveis Charrua, Loja Charme, GTK Eventos e DB2 Brasil, Turis Silva/Fátima Transportes, Cooperativa Certaja e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS).

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Taquari

Foto: Divulgação