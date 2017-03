Nos 15 anos do Baile das Luluzinhas o show foi de solidariedade

A 15ª edição do Baile das Luluzinhas mais uma vez foi um sucesso. O evento contou com um grande público e uma ornamentação de baile de debutante devido os 15 anos da festividade. Mulheres de Paverama e região celebraram a sua data com muito brilho, glamour e diversão. O evento ocorreu no Centro Cultural Evangélico onde cerca de 350 mulheres celebraram e festejaram o mês da mulher.

Na chegada, as Lulus foram recepcionadas pela Primeira Dama Débora Markus e a Vice-primeira-dama Ivani Dickel. “Estou muito feliz por todas terem gostado da ornamentação, do som, enfim, da festa como um todo. Ela é preparada com muita dedicação para celebrar o dia, o mês da mulher, feita com muito carinho e amor, dando a elas uma noite de liberdade, sem responsabilidades cotidianas de se preocupar com a sua rotina” destacou a Primeira-dama.

A festa foi animada pela Dj Fernanda, que animou as presentes com um repertório musical eclético. Foram doados mais de 400 litros de leite e 300 litros/pacotes/unidades de produtos de limpeza. O valor que foi doado de forma espontânea foi revertido em caixas de leite.

A entrega dos mantimentos foi feito na manhã da terça-feira (14), ao Hospital Ouro Branco. A Primeira Dama Débora Markus e a Vice-primeira-dama Vani Dickel fizeram a entrega. “A nossa pequena contribuição será de grande valia para o Hospital e as pessoas as utilizarão” destacou Ivane.

Texto: Ascom Paverama