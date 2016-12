Nova Bréscia adere ao sistema unificado de sanidade de produtos animais

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação entregou, nessa segunda -feira (27), um veículo para uso de ações do serviço de inspeção municipal em Nova Bréscia, que é o mais novo município a fazer parte do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf). O sistema permite que agricultores familiares que trabalham com produtos de origem animal possam vender para além dos limites da fronteira municipal em todo o estado.

“Estamos cada vez mais avançando nas adesões ao Susaf, fruto do trabalho integrado dos técnicos da secretaria, com os municípios. O sistema é muito importante para as agroindústrias e para os municípios também, pois reforçam o desenvolvimento da economia local”, avalia o secretário Ernani Polo.

Atualmente são 20 municípios que já aderiram ao Susaf. Além de Nova Bréscia, estão cadastrados no sistema Venâncio Aires, Paim Filho, São José do Sul, Salvador do Sul, Feliz, Restinga Seca, Vitor Graeff, Pinheirinho do Vale, Encantado, Aratiba, Rolante, Tio Hugo, Taquari, São Francisco de Paula, Carlos Barbosa, Farroupilha, Pinhal, são Jorge e Lajeado.

Estiveram presentes o prefeito municipal Gilnei Agostini, o secretário de Agricultura do município, Jorge de Maman, Cristiano Laste, da Emater de Nova Bréscia e Marcos Luis Giovanaz. Eles receberam o certificado de adesão ao Susaf das mãos do diretor administrativo da Seapi, Carlos Carvalho, do diretor do Departamento de Defesa Agropecuária, Antônio Carlos Ferreira Neto e do chefe de divisão do Dipoa, Vilar Gewehr.

Texto: Alexandre Farina/ Ascom Seapi

Edição: Léa Aragón/ Secom

Foto: Divulgação Seapi