Nova Câmara Mirim assume em Imigrante

Os novos Vereadores Mirins de Imigrante assumiram a Câmara Mirim na terça-feira (14). A Câmara Mirim é composta por alunos do 8º e 9º ano das escolas de Imigrante. Os novos vereadores da Escola Santo Antônio são Yasmim Rottoli, Jordana Silva, Samara Ullrich, e a suplente Dara Andrade. Da Escola 25 de Maio são Edilson Pereira Duarte, Sarah Kamili Fischer, Giovani Massotti, e a suplente Maria Rita Weber Loreto. Já os da Escola Arco-Íris Amanda M. V. Rodrigues, Bruna Telk, Kaylane Klein Dahmer, e a suplente Letícia Lemes de Jesus.

As seções ocorrem junto as da Câmara de Vereadores. A próxima dos Vereadores Mirins será no dia 13 de junho.

Texto: Ascom Imigrante