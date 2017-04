Nova Corte de Nova Bréscia será escolhida neste sábado

Neste sábado (29), às 20h30min, no ginásio de esportes, haverá a escolha da Soberana de Nova Bréscia. A atividade faz parte das comemorações dos 52 anos de emancipação do município. Após o desfile haverá o baile animado pela banda Alma Nova. A entrada é gratuita.

Nove candidatas disputam o título. São elas: Amanda Valgoi Valer, 17 anos; Camila Laste, 18 anos; Camila Merlo, 19 anos; Dainar Amaral, 19 anos; Geórgia Schena Vendramin, 18 anos; Herta Silene Hammes, 24 anos; Izadora Fachini Schena, 16 anos; Jaine de Oliveira Simonetti, 22 anos e Milena Berti, 18 anos.

Nos últimos dias, as candidatas participaram de várias atividades. Elas tiveram um curso com a consultora, Véra Elizabeth Sander de Souza, onde tiveram noções sobre aparência pessoal; etiqueta; postura; cumprimentos; coquetel (como se portar); comportamento e deveres de uma soberana e orientações para as candidatas expressarem suas opiniões junto aos jurados sobre assuntos diversos. Hoje (28) e amanhã (29) devem ensaiar na passarela. O momento será oportuno para a correção de alguns vícios no andar e na postura. Também haverá simulação do ritual de coroação com faixas, cumprimentos e fotos. No sábado, as candidatas terão cabelo e maquiagem pagos pela Prefeitura e irão participar de um coquetel com os jurados. No desfile todas estarão com vestidos e sapatos iguais.

Além desta preparação, desde a inscrição até o momento da divulgação dos resultados, as nove candidatas devem passar por três avaliações: prova escrita composta por questões dissertativas, enfocando geografia, história e cultura de Nova Bréscia, e uma redação; entrevista e teste de oralidade; desfile individual e coletivo.

A Rainha e as duas princesas terão o compromisso e a responsabilidade de divulgar as potencialidades de Nova Bréscia, além de representar o município nos eventos oficiais. A premiação será uma joia, um tratamento de beleza e um curso de dicção, oratória e postura.

Acesse este link e conheça cada uma das candidatas.

Texto: Portal Região dos Vales