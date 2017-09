Nova Corte de Travesseiro será escolhida na sexta-feira

A Administração Municipal de Travesseiro convida para a escolha das soberanas do município, que ocorrerá na sexta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 22h, no Clube Esportivo Travesseirense. São 11 candidatas inscritas, e entre elas, será definida a nova corte do município. Logo após haverá o baile animado pela banda Cosmo Express, sem a cobrança de ingresso. O evento integra os festejos do 25º aniversário do município.

Confira as candidatas e as entidades que representam:

Alana Andreina Spiecker – 16 anos – Representa o Grêmio Esportivo União São João e E.E.E.M. Monsenhor Seger

Ana Paula Stefani – 18 anos – Representa JM Drogaria, Comercial RM e Exclusiva Ateliê

Bruna Thaís Becker – 16 anos – Representa SER Cultural Picada Felipe Essig

Daiane Amália Schmidt – 16 anos – Representa o Grupo de Jovens Rincão da Amizade

Érica Cristina Carvalho – 16 anos – Representa Infinita Moda e Bazar

Franciele Feil – 23 anos – Representa Avenida’s Restaurante

Jenifer Eduarda Ferreira Pelegrini – 17 anos – Representa o Sport Clube Cairú

Juliana Kunrath – 19 anos – Representa a Associação Juventude e Mercado Travesseiro

Mariele Viviane Kochem – 18 anos – Representa Marquez Alimentos

Raquel Henz – 16 anos – Representa o Clube Esportivo Travesseirense

Thaís Cristina Meyer – 19 anos – Representa a Unitrês

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Travesseiro