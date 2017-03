Nova diretoria da Amturvales será empossada nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10), a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) realiza a prestação de contas do exercício 2016 e a eleição e posse da nova diretoria para a gestão 2017 a 2019. A primeira chamada será às 16h e a segunda e última chamada às 16h30min. O evento acontece no auditório Brasil, do Centro Administrativo de Encantado.

A partir das 14h da mesma tarde, inicia a oficina regional para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro. A atividade será promovida pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Além disso, haverá a apresentação do Festival de Interior do RS, que será realizado de 20 a 23 de julho de 2017. Após as atividades será servido um mate break no local.

Texto: Portal Região dos Vales