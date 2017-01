Nova frente fria deixa Região Sul em alerta

A semana começou novamente com o tempo mais instável sobre o Rio Grande do Sul. Alguns municípios do interior gaúcho e até a capital Porto Alegre tiveram um pouco de chuva durante a madrugada e o período da manhã. A segunda-feira (9) também começou com chuva na região serrana de Santa Catarina.

É durante o período da tarde e da noite, que as áreas de instabilidade sobre a Região Sul tendem a ganhar força com a aproximação de uma nova frente fria. A população do Rio Grande do Sul pode esperar por novos temporais. Com o forte abafamento, também há previsão de pancadas de chuva, com raios e que podem ser fortes em áreas de Santa Catarina e do Paraná.

Sul em alerta para chuva forte nesta terça-feira!

Os meteorologistas da Climatempo alertam: com o deslocamento da nova frente fria, a tendência é que as áreas de instabilidade ganhem força entre a noite desta segunda e a madrugada e manhã desta terça-feira (10). As nuvens devem ficar muito carregadas especialmente nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina.

Há previsão de chuva intensa, com ventania, grande atividade de raios e que acumula grandes volumes. A expectativa é de acumulados até superiores a 100 mm. Também nesta terça-feira a frente fria avança pelo Sul e as chuvas serão mais generalizadas sobre Santa Catarina e o Paraná, com alto potencial para temporais. Para esses dois estados, os acumulados de chuva devem variar entre 50 a 70 mm nos próximos dias. Passada essa frente fria, a tendência ainda será de pancadas de chuva ao longo da semana, porém mais localizadas sobre os três estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

O sol e o abafamento continuam predominando e a partir de quarta-feira (11) algumas áreas ficam até sem chuva. É importante saber que não há previsão de nenhum resfriamento mais acentuado para a Região após a passagem da frente fria.

Texto: Ascom Climatempo