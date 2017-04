Nova frente fria deve chegar no Estado nesta quarta-feira

A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, no feriado de Páscoa, provocou chuvas em diversas localidades da região. Nesta semana, o tempo segue firme até quarta-feira (19), quando uma nova frente fria avança pelo estado e provoca novas chuvas, que devem durar até a madrugada de sexta-feira (21). Na Região da Fronteira Oeste, os volumes de chuvas previstos podem ser altos, mas entre a sexta (21) e o sábado (22), o tempo volta a abrir.

Com relação às temperaturas, após a passagem dessa frente fria, uma massa de ar polar avança pelo Rio Grande do Sul, ocasionando queda drástica das temperaturas mínimas. Ainda não há previsão para formações de geadas, mas as temperaturas, a partir dessa semana, já começam a ficar mais baixas, principalmente durante as madrugadas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Climatempo