Nova Morada terá coleta de lixo três vezes por semana

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico de Estrela informa que o núcleo habitacional Nova Morada, em Novo Paraíso, terá recolhimento de lixo três vezes por semana. A coleta do lixo seco será feita nas quartas-feiras à tarde, e a do lixo orgânico nas segundas e sextas-feiras pela manhã.

O lixo seco é constituído, entre outros, por papel, metal, vidro, plástico, isopor, embalagem longa vida, alumínio e tecido. Já o orgânico pode ser usado para compostagem, como folhas, galhos, flores, cascas de ovo, chás e erva, cascas de frutas e legumes; e para a coleta, como fraldas, papel higiênico, absorvente, preservativo, cotonete, cabelos.

“A coleta seletiva facilita o processo de triagem realizado na UTL, aumenta o reaproveitamento quando separado corretamente nas residências e amplia a vida útil dos aterros sanitários”, comenta o secretário do Meio Ambiente, Hilário Eidelwein. Ele pede a colaboração dos moradores no sentido de fazerem a separação do lixo e evitar sua colocação no acesso ao núcleo habitacional, próximo à Rota do Sol.

Texto: Ascom Estrela