Nove candidatas disputam o título de Soberana de Nova Bréscia

No dia 29 de abril, no ginásio de esportes, com animação da Banda Alma Nova, haverá a escolha das Soberanas de Nova Bréscia. Nove candidatas disputam o título. São elas: Amanda Valgoi Valer, 17 anos; Camila Laste, 18 anos; Camila Merlo, 19 anos; Dainar Amaral, 19 anos; Geórgia Schena Vendramin, 18 anos; Herta Silene Hammes, 24 anos; Izadora Fachini Schena, 16 anos; Jaine de Oliveira Simonetti, 22 anos e Milena Berti, 18 anos.

As candidatas serão avaliadas através de uma prova escrita; entrevista e teste de oralidade; desfile individual e coletivo. A Rainha e as duas princesas terão o compromisso e a responsabilidade de divulgar as potencialidades de Nova Bréscia, além de representar o município nos eventos oficiais. A premiação será uma joia, um tratamento de beleza e um curso de dicção, oratória e postura.

Conheça cada uma das candidatas:

Texto: Portal Região dos Vales