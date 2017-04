Nove veículos se envolvem em acidente na BR 386

Uma ultrapassagem mal sucedida resultou num acidente que envolveu nove veículos, na manhã desta terça-feira (18), em Marques de Souza, próximo da entrada do município de Forquetinha, no Km 336, da BR 386. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um VW Polo ultrapassava vários veículos ao mesmo tempo (começou na linha pontilhada, mas já estava na contínua) no sentido crescente. Primeiramente colidiu na lateral de um caminhão que estava ultrapassando. Em seguida chocou-se de frente com outro automóvel. Outro caminhão também colidiu num outro automóvel e então aconteceram mais colisões.

Ao todo nove veículos foram envolvidos. Apesar da grande proporção, apenas uma pessoa que estava em um dos caminhões teve ferimentos leves. A PRF realizou teste de etilômetro em todos os condutores. Todos deram resultado negativo. Já na estrada de Forquetinha, o motorista de um vectra, que estava em alta velocidade, não percebeu o congestionamento e não conseguiu frear em tempo, colidindo na traseira de um fiesta.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF