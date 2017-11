Novembro Azul recebe ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata

O mês de novembro é dedicado à campanha de combate ao câncer de próstata. Conhecido como Novembro Azul, cor que marca a luta contra a doença, o mês receberá diversas atividades focadas na saúde do homem. Em Lajeado, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizará diversas Feiras de Saúde, com o propósito de levar informação para a população sobre a importância do diagnóstivo precoce do câncer e de outras doenças.

O Novembro Azul tem o objetivo de alertar sobre a importância de realizar exames rotineiramente. A indicação é que todos os homens se consultem com urologistas para cuidar da saúde, porém após os 40 anos de idade é recomendado que consultas com especialistas ocorram com mais frequência. Se identificado precocemente, as chances de cura do câncer de próstada aumentam consideravelmente.

Programação do Novembro Azul em Lajeado:

07/11: Feira de Saúde, com atividades na Feira do Produtor, organizadas pela enfermeira Clara, da Unidade de Saúde do Centro, durante o turno da tarde, das 13h as 18h

10/11: Olarias, com atividade organizada pela Unidade de Saúde do Olarias. Haverá realização de coleta de pré-câncer e mamografia, teste rápido, consultas médicas, consultas odontológicas, acolhimento, orientação nutricional, dispensação de medicação e atualizações de vacinas. Ocorre durante o turno da manhã

11/11: Conventos e Santo André, com atividade organizada pelas Unidades de Saúde. Haverá realização de coleta de pré-câncer e mamografia, teste rápido, consultas médicas, consultas odontológicas, acolhimento, orientação nutricional, dispensação de medicação e atualizações de vacinas. Ocorre das 8h às 14h

14/11: Feira de Saúde no bairro São Cristóvão

23/11: Feira de Saúde, em frente a Caixa Economica Federal, com horário a ser definido

25/11: Feira de Saúde no Conservas, com realização de coleta de pré-câncer e mamografia, teste rápido, consultas médicas, consultas odontológicas, acolhimento, orientação nutricional, dispensação de medicação e atualizações de vacinas. Ocorre das 8h às 14h

