Novembro terá vacinação contra a febre aftosa

A Secretaria Municipal da Agricultura de Colinas inicia, no mês de novembro, a segunda etapa da Campanha de vacinação contra a febre aftosa de 201. A vacina é obrigatória para os bovinos até dois anos.

Os produtores devem deixa os seus animais presos das 6h30min às 11h30min e aguardem a chegada do vacinador. Se o vacinador não chegar até esse horário, os animais podem ser soltos e serão vacinados no dia seguinte. Serão 23 dias dedicados à campanha. No mês de maio, a primeira etapa atingiu 100% do rebanho, totalizando 4.324 animais.

Cronograma:

Na quarta feira, dia 1º – na Linha Santo Antonio da propriedade de Otávio Wolschick até a propriedade de Erno Antonio Lenhardt e até a propriedade de Sergio Lenhardt e as propriedades de Ivo Kussler, José Armindo Kich e Valdir Lenhardt.

Na sexta feira, dia 3 – na Linha Santo Antonio da propriedade de Loni Fahl até a propriedade de Chelsi Rother e na Linha Beija-Flor da propriedade de Manilde Rohrig até a propriedade de Ingo Pott.

Na sábado, dia 4 – na Linha Roncador, da propriedade de Leda Bergesch até a propriedade de Levino Weirich e até a propriedade de Ciria Etgeton.

Na segunda feira, dia 06 de novembro – na Linha Leopoldina, da propriedade de Adelar Porsche até a propriedade de Idima Schwarz, passando por ambos os lados.

Na terça feira, dia 07 – na Rua Olavo Bilac, da propriedade de Rosemere da Costa até a propriedade de Irceo Kaplan, ambos os lados e na Linha Roncadorzinho, da propriedade de Irceo Kaplan até a propriedade de Atair Lagemann, ambos os lados.

Na sexta feira, dia 10 – na Linha Roncador, da propriedade de Enio Jorge Blau até a propriedade de Darci Wathier, passando pela Rua General Osório e Beira Trilho até a propriedade de Edeltrudes Eckert.

Na segunda feira, dia 13 – na Rua Parobé, da propriedade de Nélio Borba até a propriedade de Edio Lagemann, e na Estrada Municipal Ervino Sand, nas propriedades de Olécio Mollmann, Aline Mollmann e Walter Scheffler, passando por ambos os lados.

Na terça feira, dia 14 – na Linha Ano Bom, da propriedade de Egon Schwarz até a propriedade de Ito Sand, passando por ambos os lados.

Na quinta feira, dia 16 – na Linha Ano Bom, da propriedade de Enio Wahlbrinck até a propriedade de Henrique Ernesto Lagemann, passando por ambos os lados.

Na sexta feira, dia 17 – na Linha Ano Bom, da propriedade de Hardi Halmenschlager até a Sociedade de Linha Ano Bom Alto, passando ambos os lados, e da propriedade de Hugo Lagemann até a propriedade de Celira Koht.

Na segunda feira, dia 20 – na Linha Ano Bom Alto, da Sociedade da Linha Ano Bom Alto, seguindo ao redor do morro até a propriedade de Maidi Meyring, passando ambos os lados e na Linha Ano Bom, e da propriedade de Aneli Zerwes até o asfalto da Linha Ano Bom.

Na terça feira, dia 21 – na Linha Westfalia, da propriedade de Lourdes Wanderer até a propriedade de Iliane Maria Rohsig e na propriedade de Eweraldo Egewarth e Guisela Schmokel, passando ambos os lados.

No quarta feira, dia 22 – na Linha 31 de Outubro, da propriedade de José Orlando Horn até a divisa do Município com Roca Sales, passando nas propriedades com acesso direto com a RS 129, passando ambos os lados.

Na quinta feira, dia 23 – na Linha 31 de Outubro, da propriedade de Eda Schneider até a propriedade de Selmar Joris e da propriedade de Naides Kautzmann até a divisa.

Na sexta feira, dia 24 – na Linha 31 de Outubro, da propriedade de Orlando Nietdiedt até a propriedade de Bayard Olle Fischer e da propriedade de Henrique Imhoff até a propriedade de Dilamar Gedoz.

Texto: Ascom Colinas