Novo foco de dengue é encontrado em Venâncio Aires

Na manhã da segunda-feira (13), os Agentes de Endemias encontraram mais um foco de mosquito da dengue. Desta vez no centro da cidade. Esse é o 12º foco encontrado apenas neste ano em todo o Município.

Segundo o Coordenador de Endemias da Secretaria de Saúde, João Stahl, medidas como a delimitação em um raio de 300 metros da área onde foi encontrado o foco e tratamento com larvicida já estão sendo tomadas, como já é de costume em todos os procedimentos realizados após o foco ser encontrado. “É necessário que a população esteja em alerta e adote métodos de prevenção, impossibilitando a proliferação do Aedes Aegypti por Venâncio Aires. Apenas assim diminuiremos as possibilidades de que as pessoas sejam infectadas”, reforça Stahl.

A Secretaria de Saúde alerta para que se mantenha uma rotina de cuidados como manter terrenos limpos, não deixar vasilhames com água acumulada exposta, descartar água acumulada, manutenção dos vasos de flores retirando a água ou colocando areia, trocar água no recipiente do animal doméstico de pouco em pouco tempo e limpar o local.

Texto: Ascom Venâncio Aires