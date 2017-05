Novos prefeitos conhecem Plano de Resíduos

Na manhã desta terça-feira (02), na Câmara de

Vereadores de Marques de Souza, foi realizada reunião para apresentar às gestões municipais que integram o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

O trabalho que existe desde 2015 foi apresentado pela diretora da Lógica Gestão Ambiental, de Lajeado, Simone Schneider. “O Plano é aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele tem metas e adequações a serem cumpridas e desenvolvidas em conjunto pelos municípios a curto, médio e longo prazo no período de 20 anos. Tudo pensando na qualidade de vida da população e

na preservação do meio ambiente”, explica Simone.

Os gestores pudem opinar sobre as ações desenvolvidas. Em agosto de 2015, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminhou Ofício Circular para todas as cidades do país solicitando informações a respeito da existência ou não de PGIRS nos moldes da Lei nº 12.305/10. Em caso de lacunas, o município é advertido e deve adequar-se de acordo

com a exigência da Lei.

Texto: Ascom Marques de Souza