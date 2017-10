Núcleo de Mulheres Empreendedoras inicia dia 7

Dia 7 de novembro é uma data que já está marcada na agenda de dezenas de mulheres empreendedoras de Encantado. Neste dia, ocorre a primeira reunião do Núcleo de Mulheres Empreendedoras do município, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e), com o apoio da Federasul.

A palestra de sensibilização ocorreu na noite da terça-feira (24), e reuniu 60 profissionais de diversas áreas de atuação. Para expor o que é, como funciona e quais são os objetivos do núcleo, a Aci-e convidou a diretora da Federasul, Janaína Sousa. Ela falou sobre o programa, enaltecendo o propósito de desenvolver e fortalecer lideranças, integrar e capacitar, compartilhar experiências, promover networking e fomentar negócios.

“Uma andorinha sozinha não faz verão, e unir as mulheres, com base na empatia e no companheirismo, é uma experiência que tem dado certo em muitas cidades”, explica. “Ao trabalharmos juntas, uma complementa o que falta na outra; se sou muito experiente em criar tabelas, posso ajudar quem não tem essa facilidade; podemos planejar juntas a criação de material de divulgação, e assim, pensarmos em todas as esferas do negócio”, ilustra.

O Núcleo de Mulheres Empreendedoras está sendo criado pela Aci-e para fortalecer o associativismo, empoderar o trabalho da mulher e porque a metodologia do programa Empreender faz que com os profissionais e empreendedores cresçam. “É o primeiro núcleo de muitos que podem se formar em Encantado”, declara a secretária executiva da Aci-e, Bernardete Rissi. “Os núcleos fazem com que se levante os problemas em comum e que se busque soluções, com metodologia”, completa.

Rumos nunca imaginados

A farmacêutica e gestora de projetos da Farmácia Central de Encantado, Aline Magerl, destaca que o núcleo a ser formado é uma proposta nova, fundamental para que o empreendedorismo de Encantado tome rumos nunca imaginados.

A massoterapeuta Sílvia Gomes foi a primeira a levantar a mão, durante a palestra, no momento em que as coordenadoras do encontro pediram quem participaria do grupo. “Participarei com certeza, porque o núcleo de mulheres agregará muito no negócio de todas as integrantes, e sei que crescerei como empresária, como profissional e como pessoa; busco uma caminhada longa no meu negócio, e o caminho é esse”, resume. Quem também garantiu sua presença foram as sócias da floricultura Cia do Jardim, Ediana Sangalli e Mara Debortoli. “Essa união é muito importante para o futuro do setor empresarial feminino”, frisam.

Texto: Ascom ACI-E