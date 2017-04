“O impacto da liderança no ambiente organizacional” é tema de trabalho de conclusão

O ambiente organizacional é complexo e requer pessoas capazes de estar em constante desenvolvimento. Enquanto a liderança é o meio de alinhar os objetivos e disseminar a cultura organizacional, os diferentes estilos de liderança precisam ser analisados conforme a necessidade de cada empresa, considerando o perfil da equipe de trabalho.

Este assunto foi tema do trabalho de conclusão da estudante Eliane de Mello, no curso Técnico em Administração, da Lume Centro de Educação Profissional. Os dados foram coletados através de sites, livros e revistas. Conforme Eliane, os principais estilos de liderança são: liberal, democrático e autocrático.

“Escolhi esse assunto porque considero ser de extrema importância e venho observando que as maiores e mais estruturadas empresas, priorizam e investem no desenvolvimento dos profissionais que ocupam esses cargos. Os tipos de liderança influenciam diretamente na gestão da empresa, pois os líderes precisam alinhar os objetivos individuais da equipe. Analisei os dados usando uma linha cronológica, considerando a evolução na área do desenvolvimento humano. Com isso percebi que o papel do líder impacta positivamente ou negativamente, quando falamos em retenção de talento humano, desenvolvimento pessoal e profissional, e por se tratar de uma área onde não conseguimos ‘provar’ em cifras, é imensurável o impacto na área financeira da empresa”.

O mercado de trabalho está cada vez mais acirrado e requer pessoas em constante transformação, líderes capazes de alinhar os objetivos individuais aos coletivos, com o intuito de disseminar a cultura organizacional e a ascensão dos negócios. A falta de consciência das empresas em relação ao papel do líder, e da importância dele no desenvolvimento estratégico, foi o que mais preocupou Eliana. “Na maioria das vezes o funcionário não sabe qual é o objetivo da empresa, e não tem noção do seu papel para atingir tal objetivo”.

Eliane de Mello integrou a primeira turma do curso Técnico em Administração que se formou em Encantado. Além de ser mais rápido, o curso técnico auxilia os estudantes a identificarem as áreas de atuação e fornecem um panorama bem amplo do mercado de trabalho. “O curso contribuiu para ampliar meu horizonte profissional e trazer novas oportunidades e desafios, e o mais importante, mudou completamente a área na qual sempre me identifiquei desde o início da vida escolar, que era a psicologia. Após o curso técnico obtive clareza e pretendo seguir estudando. Me arrisco a dizer que todo estudante de ensino médio deveria fazer um curso técnico antes de iniciar uma graduação”.

Texto: Portal Região dos Vales