“O papel dos Imigrantes Italianos no desenvolvimento rural da região alta do Vale do Taquari” – por Vanessa Daltoé

O desenvolvimento econômico ocorre de forma desigual e de modo distinto, em diferentes regiões, em função das variáveis existentes como, por exemplo, estruturas produtivas e disponibilidades de recursos. No século XIX o Vale do Taquari recebeu os imigrantes alemães e italianos, que povoaram a região e a trajetória destes imigrantes foi eleita como elemento central das representações históricas regionais e o passado colonial marca, com intensidade, a cultura local.

Os imigrantes europeus, especialmente os italianos, exerceram papel fundamental no desenvolvimento e na estruturação da agricultura regional: predomínio de pequenas propriedades, com mão-de-obra familiar e voltada à diversificação de culturas. Desde que chegaram ao Vale os imigrantes italianos mantiveram o contato com a natureza, produzindo seus cultivos oriundos do reino da Itália, instalaram-se em áreas de maior altitude, com relevo acidentado e organizaram-se em pequenas propriedades, intensificando a produção agrícola e a produção de excedentes, possibilitando assim o acúmulo de capital e o investimento em novos empreendimentos comerciais e industriais.

Os imigrantes italianos e seus descendentes preservam até os dias atuais aspectos importantes da cultura de seus antepassados como, por exemplo, o dialeto, a religião, hábitos alimentares e o modo de vida. Para os italianos e seus descendentes a alimentação é de suma importância e não se resume, exclusivamente ao ato de cozinhar os alimentos. “Quando se fala de alimentos e agricultura, é especialmente dádiva o trabalho, o esforço e o saber fazer de quem plantou, colheu ou preparou” o alimento³.

A valorização das origens agrícolas e dos vínculos com o meio rural constituem uma oportunidade importante para a valorização territorial dos produtos. Em muitos locais, a produção e a comercialização de produtos tradicionais tem contribuído para a (re) valorização da condição dos agricultores e, principalmente, para a manutenção das famílias no meio rural¹.

Observa-se um aumento da demanda por produtos oriundos da agricultura familiar, usualmente definidos por consumidores de áreas urbanas como “produtos da colônia”. Entende-se por “produtos coloniais” um conjunto de produtos processados, tradicionalmente, na propriedade agrícola pelos agricultores, ou seja, os “colonos”. Essa produção é voltada especialmente para o autoconsumo familiar, sendo produtos como, por exemplo, salames, queijos, doces e geleias, conservas de hortaliças, massas e biscoitos, açúcar mascavo, sucos e vinho e outros. Embora a contextualização de produto colonial ainda esteja em construção, a imagem destes está relacionada aos imigrantes europeus e aos seus descendentes, sobretudo os de origem italiana e alemã².

Quando se fala em qualidade de produtos coloniais a discussão remete principalmente a aspectos culturais, vinculados à cultura dos povos e à origem dos produtos. Assim, esses produtos são procurados pelos consumidores principalmente por atenderem a qualidades que superam os critérios normativos – recentemente estabelecidos se comparados à tradição e cultura¹. Goodman (2003) apud Cruz & Schneider (2010) aponta para uma virada no conceito de qualidade ou quality turn: movimento associados às cadeias agroalimentares alternativas que funcionam às margens do modelo tradicional de produção de alimentos em grande escala. Nesse contexto, renova-se o interesse pelo local, criando novos espaços econômicos capazes de resistir às forças da globalização promovendo o desenvolvimento rural através da valorização do espaço e da cultura.

A memória de um grupo torna-se responsável pela manutenção de uma identidade. Nesse contexto, a manutenção da memória dos imigrantes é de suma importância para a perpetuação do saber fazer entre os seus descendentes. Deste modo, torna-se necessário analisarmos, compreendermos e valorizarmos o trabalho dos “pequenos” agricultores familiares que carregam parte da história do Vale do Taquari e, que tanto têm contribuído ao longo do tempo para o desenvolvimento local.

