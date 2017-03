Estamos chegando ao fim de mais um verão. O Hemisfério Sul começa oficialmente um novo outono no dia 20 de março, às 7h29min, pelo horário de Brasília.

O outono é uma estação de transição para o inverno e a chuva diminui de frequência especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste do país, ficando cada vez mais dependente da passagem de frentes frias. Mas o outono ainda é época de muita chuva na porção norte do Nordeste e do Norte do Brasil. É durante o outono que volta a chover em Roraima e na parte leste do Nordeste.

As massas polares vão ficando mais frequentes e mais fortes sobre a América do Sul e chegam ao Brasil com maior poder de resfriamento no decorrer da estação. O que esperar do outono de 2017? Quando o centro-sul do Brasil começará a esfriar de verdade? Será que as primeiras ondas de frio intensas chegam logo no começo de maio como no ano passado?

No ano passado, no começo do outono, tínhamos uma tendência de águas mais frias que o normal no Pacífico. Este ano teremos alguma forçante oceânica que poderia influenciar o outono no Brasil? A chuva do verão já causou problemas no Pará e em Mato Grosso e vem beneficiando várias áreas do Nordeste. A chuva do outono vai se prolongar no Norte e no Nordeste?

O meteorologista Alexandre Nascimento, um dos responsáveis pela previsão climática da Climatempo fala em linhas gerais sobre o tendência da chuva e da temperatura no Brasil no outono de 2017.

Frio

Fazendo uma espécie de escala temporal geográfica, o começo do frio do outono de 2017 ficaria como no mapa acima.

Geada

Teremos possibilidade neste ano mais de geada do que neve. Neste ano o frio será menos intenso e não será duradouro

Chuva

A redução da chuva no Sudeste e no Centro-Oeste se dará ao longo da segunda quinzena de abril. Na segunda quinzena deve chover bem pouco e o nosso inverno não será completamente seco. Há possibilidade de pelo menos um evento molhado nos meses de junho e agosto.

Sobre a chuva no leste do Nordeste

Enquanto a água ali não esquentar, será difícil termos chuva frequente. Na melhor das hipóteses devemos ter um mês com chuva dentro da normalidade e é possível ainda haja forte déficit para 2018! A ZCIT ainda vai garantir a chuva volumosa nestes meses até maio norte do Nordeste e do Norte do Brasil? Sim. A configuração está boa para termos chuva perto da normalidade entre o Ceará (litoral ou centro-norte e o Maranhão.)

O inicio da vazante na bacia do rio Amazonas e dos rios Tocantins/Araguaia pode retardar?

É muito provável que sim. Neste ano, as condições de Pacífico (La Niña) e de Atlântico (ZCIT) favoreceram a chuva abundante na Região Norte. Ainda há muito tempo de chuva pela frente e não temos indício de parada por enquanto.

Texto: Ascom Climatempo