“O que fazer nas minhas férias?????” – por Bárbara Stédile

Nesta época do ano muitas pessoas tiram férias, e acabam esquecendo o quanto é bom fazer uma atividade física durante as férias. Algumas também me pedem o que devem fazer nos dias em que estão fora da rotina, pois geralmente quando estamos de férias temos a tendência de passar dos limites em comidas e bebidas. Por esse motivo não devemos ficar parados, pois geralmente nos sentimos mal e inchados. Quando saímos da nossa rotina, o nosso corpo tende a ficar mais pesado e com isso acabamos sentindo uma sensação de mal – estar.

Uma das minhas principais dicas, que é geralmente a mais comum, é fazer uma caminhada pela manhã. Isso é o que primeiramente pensamos, quando vamos viajar, mas muitas vezes não é o que acontece. Então levante de manhã e caminhe. É um momento de lazer, não é um esforço é um prazer.

Outra dica é treinar na areia ou numa praça. Treinar na areia queima muitas calorias, correr nela então é um excelente exercício. Mas é preciso cuidar para não correr na parte em que está molhada, é melhor optar pela areia fofa, pois assim aumenta o número de calorias queimadas, e claro se torna mais difícil o exercício. Nas praças ou nos parques temos bancos para sentar, mas eles podem ser muito úteis para quem quer fazer uma atividade para pernas e abdômen. Podemos subir e descer dos bancos. Esse movimento atinge a musculatura das pernas. É necessário fazer bastante repetições. Quando estiver cansando, tente mais 30 repetições. Acredito que este será o seu máximo. É importante alcançá-lo. Além disso, nas praças temos uma vista muito privilegiada.

Também tem as academias ao ar livre. Muitas pessoas acham que não tem nada pra se fazer nelas, pelo contrário, se prestar bastante atenção, perceberá a quantidade de exercícios que podemos fazer (abdômen, agachamento, barra, etc). Em algumas praias, são oferecidas aulas ao ar livre, como danças, ginástica localizada entre outros, informe-se e divirta-se.

Mecha-se o importante é não ficar parado!!!

Boas Férias

Bárbara Stédile – Estudante de Educação Física