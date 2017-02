Obras começa a preparar ruas de Encantado para iniciar o calçamento

Seis ruas do bairro Jardim da Fonte, contempladas no projeto de calçamento do Badesul, começaram a receber o serviço de terraplanagem e retirada de solo impróprio, a parte do barro que acaba danificando ruas calçadas. Equipes da Secretaria de Obras fazem todo o trabalho de terraplenagem, drenagem pluvial (tubulação, caixa coletora e grade) e meio-fio.

A empresa contratada pelo financiamento fará o assentamento do paralelepípedo e o embasamento de material granular, o pó de pedra.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Foto: Cris Costa