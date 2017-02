Obras recupera estradas de localidades do interior de Paverama

Patrolamento, alargamento, ensaibramento e limpeza, estes foram alguns dos serviços que a equipe da Secretaria Municipal de Obras de Paverama desenvolveu em diversas localidades do interior do município. As estradas gerais estavam com algumas avarias devido as chuvas das últimas semana.

Morro azul, Morro dos cavalos e Santa Manuela foram as localidades que receberam os serviços acima citados. De acordo com o Secretário Municipal de Obras, Dalvan de Azevedo Souza, várias ruas, do interior e do centro, vem recebendo atenção da pasta, a realização do serviço é feita mediante solicitação protocolada na Sede da pasta.

Qualquer solicitação de serviços deve ser protocolado junto a Secretaria Municipal de Obras, está localizada na Rua Henrique Klein, nº554, no Bairro Centro, com atendimento das 7h30 ao 12h e das 13h30 às 17h, fone (51) 3761-1148.

Fonte: Ass. de Imprensa do Município de Paverama

Foto: Divulgação