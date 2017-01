Obras seguem intensas no Parque de Eventos

O Parque Municipal de Eventos surgiu com o propósito de promover ainda mais o esporte, a cultura e o lazer em Westfália. Localizado próximo à Prefeitura, o espaço contará com campo de futebol (com oito raias de atletismo no entorno), quadra poliesportiva, Centro Municipal de Eventos, pista de rodeio, e área verde.

A área de terras adquirida para a construção do Parque Municipal de Eventos, que será um dos maiores do gênero no Vale do Taquari, já é conhecida pela realização do espetáculo Natal Iluminado, evento cultural já tradicional na região, realizado em palco natural. Além da prática de atividades esportivas e culturais, o espaço ainda oportunizará momentos de lazer.

Neste início de ano, as obras seguem intensas no local. Na semana passada, mais 1,3 mil metros de gramas foram entregues e colocados. Nesse sentido, o secretário de Obras, Paulo Bagatini, projeta que o campo de futebol esteja concluído dentro de um mês, tendo em vista a necessidade da vinda de mais cargas do material.

Enquanto isso, na quadra poliesportiva, as equipes trabalham intensamente na construção de uma das arquibancadas e nas vigas de suporte para colocação do telhado. Já no Centro Municipal de Eventos, que poderá ser utilizado por todas as entidades westfalianas, incluindo o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Querência Westfaliana e o Piquete Aporreados do Sovéu, as obras também seguem em ritmo acelerado.

Os recursos investidos na construção do Parque Municipal de Eventos, na sua maioria, são oriundos do Governo Federal, a fundo perdido, e direcionados para a área. As obras tiveram início há mais de um ano e acontecem por etapas. “Não precisamos ter pressa. Mas sim precisão na execução dos projetos”, ponderou o secretário de Obras.

Áreas do Parque Municipal de Eventos

Pista de rodeio: 8.000m² (40 x 200 metros)

Centro Municipal de Eventos: 749,65m²

Quadra poliesportiva: 2.236m² (43 x 52 metros)

Campo de futebol: 6.825m² (105 x 65 metros)

Pista atlética: com oito raias, sendo a interna de 400 metros

Palco natural: 1.750m² (35 x 50 metros)

Texto: Ascom Westfália