Ocupação do Presídio Feminino de Lajeado inicia na próxima segunda-feira

Uma reunião entre a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) com o diretor do Foro da Comarca de Lajeado, Luís Antônio de Abreu Johnson, ocorrida na tarde de quarta-feira (04), ajustou questões técnicas e administrativas para dar início ao funcionamento do Presídio Feminino de Lajeado, inaugurado em novembro de 2016.

Conforme a superintendente da Susepe, Ane Stock, a partir de segunda feira (09) começa a ocupação no presídio. “Um dos entraves era a questão da compra dos extintores e a Associação Lajeadense Pró Segurança Pública (Alsepro) comprou os equipamentos hoje mesmo, explicou Ane.

As duas instituições trataram também da relação das primeiras presas a serem removidas para o novo estabelecimento. A 8ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR) se responsabilizará por toda a logística da transferência de mulheres que estão cumprindo pena em outras regiões. O Presídio Feminino de Lajeado vai abrigar 84 presas. O custo total foi de R$ 800 mil.

A construção contou com recursos da comunidade, prefeitura e Judiciário. As obras foram concluídas em julho de 2016. O sistema de gás também foi instalado nesta quarta-feira (4). Mais de dez servidores penitenciários vão trabalhar no presídio.

Texto: Ascom Susepe