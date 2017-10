Oficina terapêutica confecciona bolas de Natal decoradas

Desenvolvida em conjunto entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a Oficina Terapêutica promove momentos de sociabilização, descontração e troca de experiências. No momento, está sendo promovida a fabricação de objetos decorativos para o Natal. “Os participantes, a maioria com algum sofrimento psíquico, como depressão ou crises, estão produzindo uma bola natalina feita de lantejoulas e alfinetes. Algo diferente e que chama a atenção”, diz a psicóloga do grupo, Jaqueline Demamam.

Além dos trabalhos manuais, orientados pela coordenadora do CRAS, Jaqueline Scottá, a psicóloga explica que os encontros, ocorridos nas quintas-feiras, buscam envolver os presentes. “Serve como um momento para escutar, refletir, debater sobre a vivência de cada um, principalmente sobre uso de medicação e sentimento de isolamento. O objetivo é propor momentos em grupo, onde são tratadas questões e situações individuais, beneficiando todos do grupo. Desta forma, a atividade aos usuários momentos para desenvolver suas potencialidades, resgatando sua história de vida e fortalecendo vínculos e confiança”, diz. A agente comunitária de saúde, Ana Cristina Keller também auxiliou no desenvolvimento da programação. O próximo encontro ocorrerá dia 19 de outubro, das 14h às 15h30min, no prédio junto à Academia de Saúde ao Ar Livre.

Texto: Ascom Colinas