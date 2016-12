Oficina terapêutica de Imigrante realizou confraternização

O grupo de mulheres que participam da Oficina Terapêutica em Imigrante participaram de uma confraternização de encerramento das atividades do ano, organizada pela equipe da saúde. O encontro ocorreu no dia 13 de dezembro, e teve como local a sede do Piquete Bate Casco.

Segundo a psicóloga Camila Vian as mulheres puderem passar uma tarde de descontração, cuidado e produção de saúde mental.

Os trabalhos realizados na Oficina Terapêutica são coordenados pela psicóloga Camila Vian e pela oficineira Melier Diersmann, juntamente com outros profissionais da saúde.

Durante os encontros, o grupo confecciona trabalhos manuais, oportunidade no qual falam de suas dificuldades, trocam experiências, constroem novos vínculos e novas formas de lidar com seus sofrimentos.

As atividades do grupo serão retomadas no início de fevereiro de 2017.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Imigrante

Foto: Divulgação