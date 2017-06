Oficina Terapêutica é retomada

Teve reinício no dia 22, a Oficina Terapêutica. Oferecida pelo Centro de Referência de Assistência Social, em parceria com a equipe do Posto de Saúde, a atividade envolve mulheres diagnosticadas com depressão ou transtornos psicológicos.

O encontro teve a participação de 10 pessoas e das profissionais Jaqueline Demaman, psicóloga e Jaqueline Scottá, oficineira de artesanato. O grupo tem como objetivo oferecer um momento de troca de experiências, melhorar a integração grupal, estimular o lado criativo e ainda incentivar a geração de renda para os interessados.

As oficinas estão previstas para ocorrer na 2ª e 4ª quinta-feira de cada mês, a partir das 13h30min, no auditório da Unidade Básica de Saúde. Mais informações podem ser obtidas com as Agentes Comunitárias de Saúde.

Texto: Ascom Colinas