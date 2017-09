Oficinas da Feira de Cursos apresentam profissões a estudantes de Ensino Médio

Experimentar um pouco das futuras profissões por meio de oficinas é uma das atrações da Feira de Cursos da Universidade do Vale do Taquari – Univates para estudantes do Ensino Médio no dia 25 de outubro. Na oportunidade, os cursos de graduação e técnicos promovem atividades nas quais os futuros universitários poderão realizar práticas e conversar com quem já está inserido no meio, como professores e estudantes.

A lista de oficinas está disponível no site do evento em www.univates.br/feiradecursos. Aos indecisos, a Universidade oferece como diferencial o teste vocacional.

De acordo com a gerente do setor de Marketing e Comunicação da Univates, Diana Di Domênico, o objetivo da Feira de Cursos é auxiliar na escolha profissional dos futuros universitários e de apresentar os espaços da Instituição. “Queremos entregar mais experiência aos estudantes por meio de oficinas, para que vivenciem a sua futura profissão”, explica. “Os pais também estão convidados a participar desse momento, a fim de conhecer onde seus filhos iniciarão sua vida acadêmica”, completa.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer 47 opções de cursos de graduação e 17 de cursos técnicos. As inscrições para a Feira são gratuitas e podem ser feitas em www.univates.br/feiradecursos.

Dúvidas profissionais

Para auxiliar quem não sabe exatamente a área que deseja seguir, a Universidade oferece um teste vocacional. A atividade é gratuita e ocorre em diferentes horários e locais, que podem ser conferidos no site do evento.

Inscrições

Cada aluno deve realizar sua inscrição para participar da Feira em www.univates.br/feiradecursos. Além disso, um representante da escola deve inscrever a própria instituição de ensino e os professores que irão acompanhar as turmas.

Quem já concluiu o Ensino Médio e tem interesse em acompanhar a Feira de Cursos ou acompanhantes e responsáveis de alunos também devem se inscrever de forma on-line por meio do botão “inscrição público geral”.

A inscrição é uma das peças fundamentais para que o estudante ganhe um kit exclusivo durante o evento.

Fique por dentro das novidades

A Univates oferece o app Partiu Univates, que permite a visualização do mapa do campus e, em breve, informará sobre as oficinas e atividades oferecidas no dia da Feira de Cursos.

Escolheu o curso? Inscreva-se no vestibular

A prova do Vestibular da Univates também já tem data marcada: 26 de novembro. Com o Cartão Explore, o aluno garante 50% de desconto na realização do processo seletivo. Para solicitá-lo, o interessado deve acessar www.univates.br/naestrada/cartaoexplore. O cartão é gratuito e também dá acesso à Biblioteca, pista atlética, Bicivates e wi-fi.

Texto: Ascom Univates