Oficinas do CRAS fortalecem habilidades artesanais

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Colinas promove inúmeras atividades destinadas ao público assistido. Entre elas, oficinas de artesanato ministradas por Simone Wolker. O objetivo é trabalhar a convivência e o fortalecimento de vínculos sociais, resgatar a autoestima e auxiliar no desenvolvimento do interesse em aprimorar os conhecimentos e oportunizar possibilidades de descobrir habilidades profissionais e com isso possibilitar a inserção no mercado de trabalho.

Reunindo oito mulheres, o grupo Belas Artes encerou, dia 12 de junho, a oficina de produção de caixinhas de chá. Na segunda-feira, dia 20, deram início à confecção de velas. O grupo se reúne nas segundas-feiras, das 8h30min às 10h30min. Há ainda vagas para interessados. O contato pode ser feito através do telefone 3760-4014, com a coordenadora Deise Hermes.

Já 12 mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família participaram de aulas para elaborar caixas em MDF. Os encontros com o tema encerraram dia 6 de junho. Desde o dia 13 o foco é a produção de tranca porta em flor de MDF e casinha de passarinho. As atividades são gratuitas e ocorrem nas terças-feiras, das 8h às 10h.

Texto: Ascom Colinas