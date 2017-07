Oito candidatas disputam o título de Menina Flor

Oito candidatas de seis a oito anos de idade, residentes em Colinas, participam do concurso Menina Flor. A escolha ocorrerá dia 23 de julho e está sendo promovida pelo Centro Cultural Morgenstern, com o apoio da Administração Municipal. O evento será realizado no Centro Comunitário de Colinas a partir das 10h30min.

A eleita receberá o cargo de Ana Luiza Helfenstein, 10 anos, pelo biênio 2017/2018. Tradicionalmente no Blumentanzfest, a Menina Flor faz a abertura do evento. Além de representar a festa, ela é a guardiã dos jardins. Neste ano, a 26º edição da Festa das Flores será realizada no dia 16 de setembro.

Candidatas

Ana Luisa Zancanaro – 8 anos;

Bruna Gabrieli Plentz – 8 anos;

Daiane Nepomuceno Soares – 8 anos;

Eduarda Barrow de Borba – 7 anos;

Estela Seus Armesto – 7 anos;

Gabrieli Fernanda Hanatzki Von Mühlen – 6 anos;

Maria Luiza Brasil Rex – 7 anos;

Yasmin Cristhine Scharb Klein – 6 anos

Texto: Ascom Colinas