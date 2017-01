Operação Balada Segura chega ao Litoral para fiscalizar o trânsito

Na primeira semana do ano, agentes do Detran/RS e da Brigada Militar começam a efetuar blitzes diárias da Operação Balada Segura no Litoral. As barreiras serão executadas em rodízio, uma noite em cada praia. A Balada Segura estará no Litoral até o início de março, quando a maioria dos veranistas retorna às cidades de origem.

É o sexto ano que a operação atua no Litoral durante o veraneio. Nesta edição, o Detran/RS trabalhará com uma equipe em Porto Alegre e outra na região litorânea, sempre junto com policiais militares.

De 2011 a 2016, foram 27,8 mil abordagens e mais de 5,2 mil veículos autuados em blitze nas praias. Nos cinco veraneios, cerca de 26,5 mil testes foram feitos, com 999 flagrantes de embriaguez. Somando-se as 1.327 recusas, 2.326 motoristas alcoolizados ou potencialmente alcoolizados foram retirados de circulação. Foram recolhidos ainda 896 veículos e 2,4 mil CNHs.

Texto: Ascom Estado