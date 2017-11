Operação Campo Seguro resulta em 16 prisões no Interior

A Polícia Civil, em ação da Delegacia de Polícia de Soledade, deflagrou na manhã da terça-feira (31) a Operação Campo Seguro. A ação cumpriu dez mandados de prisão preventiva, dez mandados de prisão temporária e 21 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Estado. A ação teve por objetivo a prisão integrantes de associação criminosa especializada em furtos e roubos de máquinas agrícolas em Soledade e região. Foram presas 16 pessoas por furto e roubo de maquinário agrícola em Liberato Salzano, Júlio de Castilhos, Crissiumal, Muçum, Vespasiano Correa, Passo Fundo, Erval Grande e Garibaldi.

Segundo o delegado Márcio Marodin, a investigação, de quatro meses, identificou uma associação criminosa especializada em furtos e roubos de máquinas agrícolas – tratores e colheitadeiras, com conexões nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e ligações internacionais na Argentina. No decorrer da investigação já foram presas sete pessoas e quatro máquinas agrícolas foram recuperadas e restituídas aos proprietários. Foram cumpridos mandados nas cidades de Júlio de Castilhos, Crissiumal, Passo Fundo, Liberato Salzano, Garibaldi, Carlos Barbosa, Sapucaia do Sul, Erval Grande, Encantado e no município de Muçum, onde estão os principais alvos da quadrilha – relatou o delegado.

Participaram da ação policiais da Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI) de Carazinho, da DPRI de Passo Fundo, DPRI de Três Passos, Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Caxias do Sul, DP de Guaporé, DP de Santa Cruz do Sul, DP de Lajeado, DP de Venâncio Aires, DP de Erval Grande e DP de Júlio de Castilhos.

Texto: Ascom Polícia Civil