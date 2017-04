Operação Viagem Segura terá três edições nos feriados consecutivos

Os órgãos e instituições que atuam na Operação Viagem Segura planejaram nessa semana as operações dos feriadões dos meses de abril e maio. Com intervalos médios de uma semana entre si, Páscoa, Tiradentes e Dia do Trabalho terão atenção especial das autoridades de trânsito e reforço de fiscalização no combate à acidentalidade.

O DetranRS apresentou dados estatísticos de infrações de trânsito e de acidentalidade com vítimas fatais nas Operações Viagem Segura anteriores nesses mesmos feriados. A análise identifica as vias onde ocorre o maior número de acidentes fatais e períodos do dia em costumam acontecer, entre outras informações estratégicas. Isso permite o emprego mais eficaz dos efetivos de policiamento e fiscalização de trânsito, assim como ações educativas preventivas.

Participaram do encontro representantes do DetranRS, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Civil, Daer, EGR, ANTT, Famurs, SindiCRD, Lions Club, órgãos de trânsito municipais de Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba e São Leopoldo.

As três próximas edições da Viagem Segura se estendem por quatro dias: Páscoa, de 13 a 16; Tiradentes, de 20 a 23; e Dia do Trabalho, de 28 a 1º de maio, inclusive.

Megablitz e ação educativa na rodoviária

Como já é tradicional em Porto Alegre, haverá edições da megablitz nas operações, somando os esforços da Polícia Civil e dos agentes da Balada Segura à Viagem Segura. Nas vésperas dos feriadões, servidores do DetranRS, PRF, ANTT, Sest Senat, empresas do programa Transportadora da Vida e EPTC, acompanhados de integrantes do Comitê Municipal da Balada Segura de Porto Alegre, desenvolvem ação educativa na estação rodoviária de Porto Alegre, alertando para a importância da utilização do cinto de segurança também nos ônibus.

Sobre a Viagem Segura

A Operação Viagem Segura, que completou cinco anos de atividades no último feriado de 15 de novembro, tem como principais parceiros Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM), Comando Rodoviário da BM (CRBM), DetranRS e Polícia Civil. Também colaboram ANTT, Cetran/RS, Daer, EGR, Famurs, Setcergs, Fecam e Metroplan, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club.

Nas 70 edições já realizadas até o momento, mais de 4,7 milhões de veículos foram fiscalizados. O resultado foi a autuação de 784,1 mil infrações, o recolhimento de mais de 76,1 mil veículos e 20,4 mil Carteiras Nacionais de Habilitação. Foram aplicados 153,7 mil testes de etilômetro, que registraram 14,2 mil infrações por alcoolemia, além das 1.099 autuações por recusa.

Texto: Ascom RS