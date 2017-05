Ordem de início do asfalto em Arroio do Ouro será assinada dia 30

Uma antiga reivindicação da comunidade começa a se tornar realidade. O prefeito Rafael Mallmann assina, nesta terça-feira, dia 30 de maio, a Ordem de Início de Serviço da primeira etapa da pavimentação da ERS-129, em Arroio do Ouro. O ato será realizado às 10h, no Salão Nobre da prefeitura, com a presença de representante da empresa Conpasul Construção e Serviços, vencedora da concorrência, autoridades e convidados.

A estrada será asfaltada num trecho de 3.280 metros, em três etapas. Conforme a licitação, o prazo para a execução de cada lote será de três meses, contados da emissão da Ordem de Início de Serviço. O investimento do Governo de Estrela nesta obra é de R$ 3,436 milhões.

A estrada, que faz a ligação entre Estrela e Bom Retiro do Sul, é uma das principais vias de escoamento da produção daquela região. O asfalto é uma reivindicação há mais de 30 anos. A obra compreende a pavimentação, drenagem e sinalização da ERS-129, no trecho compreendido entre a Rua Júlio de Castilhos e a estrada de acesso ao Distrito de Delfina. Para possibilitar o asfaltamento, o município firmou convênio com o Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes, que autorizou a pavimentação.

Texto: Ascom Estrela