Orquestra de Candelária empolga a comunidade de Serafina Corrêa

Mais uma vez a Orquestra de Candelária realizou uma belíssima apresentação e desta vez encantou a comunidade Serafinense e a região. O evento foi realizado na sexta-feira, dia 30, no Salão Paroquial Paulo VI. A atividade, que integrou o Projeto Manutenção e Circulação da Orquestra de Candelária, teve a entrada gratuita.

O repertório proporcionou uma encantadora e alegre viagem por diferentes estilos e gêneros musicais. Os clássicos internacionais e nacionais procuraram valorizar a diversidade musical e cultural da região. Além disso, o evento procurou inserir a música na sociedade, proporcionando momentos de cultura e lazer, que influenciam diretamente na qualidade de vida da população. O espetáculo encantou pela qualidade musical e surpreendeu a plateia pelo alto astral e dinamismo dos músicos.

A apresentação marcou o encerramento do Projeto Cultural Manutenção e Circulação da Orquestra Municipal de Candelária, que foi realizado nos municípios de Ilópolis, Candelária, Santa Cruz do Sul, Encantado, Estrela e Serafina Corrêa. O evento teve o estímulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Contou com o patrocínio do BRDE. A realização foi da Lume Eventos e do Ministério da Cultura – Governo Federal – Ordem e Progresso.

Texto: Ascom Projeto Cultural