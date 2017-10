Orquestra Jovem abriu o Tons de Primavera

A Praça Municipal Henrique Brückner, no Centro de Imigrante, está sendo palco para o Tons de Primavera, projeto que pretende estimular o uso dos espaços públicos, promover a cultura e os artistas locais. No final da tarde do domingo (15), o público levou chimarrão e se acomodou na praça para prestigiar a primeira atração do Tons de Primavera, a Orquestra Jovem de Imigrante.

A próxima atração será a Orquestra Municipal de Imigrante, que fará um ensaio aberto nesta quarta-feira, 18 de outubro, a partir das 18h30min.

Texto: Ascom Imigrante