Os primeiros Formandos do curso Técnico em Administração de Encantado

A primeira turma do curso Técnico em Administração da Lume Centro de Educação Profissional se formou no sábado (21). Onze jovens acreditaram na qualidade da Escola, encararam o desafio e agora entraram para a história local. Em mais de 100 anos, esta foi a primeira turma formada no município. A cerimônia foi realizada no Auditório Itália, do Centro Administrativo, e contou com a participação de familiares, amigos, autoridades, professores e funcionários da Escola.

O Diretor da Escola, Luciano Fontana, relembra como foi a estruturação dos cursos e do espaço físico. “Começamos a enxergar a educação como fundamental na melhoria e evolução das pessoas e da sociedade como um todo. Em 2005 começamos a vender cursos de porta em porta. Aos poucos conseguíamos ver os resultados no desenvolvimento de nossos alunos. A partir de então, começamos a planejar e investir ainda mais em educação. Outros cursos se sucederam nos anos de 2006 e 2007, até que em 2008, com a necessidade de uma estrutura própria e mais adequada, fundamos a Lume Centro de Educação. Ampliamos nossos cursos, trabalhando com crianças e adultos, empresas, escolas e poder público. Mas ainda faltava algo. Começamos a trabalhar na busca da Primeira Escola Técnica, no eixo Gestão e Negócios, para Encantado. No dia 29 de maio de 2013, a Lume recebeu a autorização para oferecer estes cursos e agora orgulhosamente nos reunimos para celebrar a formatura dos primeiros formandos”, comemora Fontana.

De 2008 até o momento foram mais de 12.000 alunos qualificados nas mais diversas áreas, como Inglês, Liderança, Gestão Empresarial, Formação Profissional, Informática e Desenvolvimento Pessoal. Para tornar tudo isso possível, foi necessário o apoio de muitas pessoas. “Quero agradecer a estes maravilhosos formandos por confiarem em nosso trabalho e na nossa Instituição, e dizer que para nós, eles são como filhos, que chegaram na maioridade e hoje estão saindo de casa, rumo a construção do seu legado. A formatura é o pontapé inicial para uma vida profissional de sucesso. Também quero agradecer a todos os professores, coordenadores e equipe que fizeram parte desta maravilhosa construção do saber, que se dedicaram e passaram o seu conhecimento e sua experiência a cada um destes alunos. É com esta dedicação e amor que contribuímos com a formação de uma sociedade mais sadia”, encerra o Diretor.

No decorrer do curso houve muitos desafios, sonhos e superação. Entre estas histórias, está a do aluno Alexandre Feraboli. A Escola Lume tem como prática reconhecer aqueles que se destacaram, seja na formação técnica ou em sua participação enquanto colega. Conforme critérios de realização das atividades propostas, frequência e resultado das avaliações realizadas pelos docentes, Feraboli recebeu a Láurea Acadêmica, um certificado pela dedicação no decorrer do curso.

“Estudar na LUMECEP foi uma grande experiência de vida para mim, pois foi um passo muito importante, que me proporcionou expandir meus conhecimentos e também ajudou no meu crescimento pessoal e profissional. O curso Técnico em Administração me possibilitou ver a diferença que cada um de nós pode fazer dentro das empresas e me ajudou a aguçar a busca por soluções inteligentes para facilitar o dia a dia na minha área de atuação profissional. A instituição tem uma ótima estrutura física, com uma equipe muito atenciosa e com um atendimento exemplar, principalmente para tirar as dúvidas. Os professores são demais, capacitados e dedicados em repassar os seus conhecimentos de forma simples e prática, tornando as aulas muito legais e interessantes. Só tenho a agradecer a LUMECEP pela oportunidade do curso técnico, um investimento que vai valer a pena para o resto de minha vida!”, ressalta Feraboli.

A presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jaqueline Taborda Sieben, prestigiou o momento. “A formatura foi linda e o curso proporcionou acesso à educação para muitos alunos. Formandos e pais estavam emocionados, pois foi uma conquista. Eu não imaginava que a Lume tinha toda esta estrutura, com vários cursos e ainda com a possibilidade de trazer graduação. Temos que apoiar e divulgar este trabalho que está sendo realizado. Muitas pessoas saem de Encantado e esta é uma forma de fazê-las ficarem aqui. Estamos num cenário de desenvolvimento e podemos dizer que a Lume é uma instituição participativa. Por isso temos que valorizar e ser parceiros desta Instituição. A primeira turma de técnico de Administração com certeza faz parte da história de Encantado”.

O Prefeito, Adroaldo Conzatti, também participou do evento. “A iniciativa da Lume é elogiável e muito importante para Encantado e região, por oferecer estes cursos e também por inovar. Temos uma grande expectativa, juntamente com a comunidade, para que se torne uma faculdade. Com isso, no futuro, Encantado e região poderão ter acesso mais fácil ao ensino superior, pois o município é um micropolo da Região Alta do Vale do Taquari. Investir em Educação é investir no desenvolvimento. Não tem outro caminho, se não for através da educação”.

Sobre o curso:

O Diploma técnico é a melhor maneira de conseguir qualificação ou atualização em um curto período de tempo e com baixo investimento. Trata-se de um curso prático, rápido e dinâmico, com amplo campo de atuação no mercado de trabalho. O curso Técnico em Administração da LUMECEP está dividido em três módulos: Financeiro, Recursos Humanos e Marketing e Vendas. Essa divisão proporciona conhecimentos sobre os três principais setores de qualquer empresa, preparando-os para todas as oportunidades. Além disso, proporciona quatro certificações ao aluno: Diploma de Técnico em Administração, Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente Financeiro, Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente de Recursos Humanos e Certificado de Qualificação Profissional Técnica Assistente de Marketing e Vendas.

A duração do curso é de 2 anos e meio a 4 anos, dependendo do número de disciplinas que o aluno fará por semestre. As matrículas para o Curso Técnico em Administração da LUMECEP estão abertas e vão até o dia 25 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas no site www.lumeonline.com.br, ou pelo telefone 3751-6812 e no endereço da escola, rua Borges de Medeiros, nº 25 no centro de Encantado.

Texto: Ascom Escola